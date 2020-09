Lucero relata que estuvo a punto sufrir un accidente al montar un caballo de Vicente Fernández

Ciudad de México.- La actriz, Lucero, mediante un video publicado en su canal de YouTube, habló de la vez casi sufre un accidente al montar un caballo de Vicente Fernández.

Y es que con la repetición de la novela Soy tu dueña, la también cantante tomó la iniciativa de hablar de la vez que grabó una escenas montando a caballo.

Podría interesarte: Tras 15 años en 'Hoy', productora enfurece y 'despide' a conductor por traicionarlos con 'VLA'

En su mensaje, la actriz señala que el caballo se llamaba Cogñac, el cual era propiedad de Vicente Fernández y era utilizado para la telenovela, y ella que no sabía montar, sufría bastante al salir con él.

Mi personaje 'Valentina' vivía en una hacienda, y para las escenas lo primero que tenía que realizar era hacerme amiga de un caballo que se llamaba 'Cogñac', éste era uno de los caballos de Vicente Fernández y lo usamos para la telenovela. Era de color oscuro, precioso, movía mucho las patitas. Yo sabía montar, pero hacía mucho que no lo hacía y no fue fácil, los primeros días me dolían mucho las piernas, la espalda, los brazos", escribió.

Lee también: Adiós Televisa: Tras 13 años en 'Hoy', Galilea Montijo habla de su salida y 'despido' de productora

Sin embargo, Lucero asegura que con el paso del tiempo se fue haciendo amigo del equino, al darle de forma continua una manzana o una zanahoria.

Nos hicimos buenos amigos, le di una manzana, una zanahoria, nos hicimos cuates. A mí siempre me han dado preocupación este tipo de escenas porque no soy una stunt de cine que esté acostumbrada a treparme, pero fue importante involucrarme, ya hasta me montaba a veces con gusto, lo acariciaba. Lo que me costaba trabajo era subirme porque como era alto tenía que subir mucho la pierna".