Mariana Ochoa de OV7, comparte linda fotografía con sus hijos en Instagram

Desde que nacieron descanso menos pero sonriu00f3 muchu00edsimo mu00e1s ud83eudd70ud83dude05... Es increu00edble la diversiu00f3n y el amor que desbordan Vale y Salva, con ellos, difu00edcilmente hay du00edas malos; y eso que la sufrimos con el u0026#34;school officeu0026#34; jajaja. u00bfYa vieron cu00f3mo nos fue en nuestro primer du00eda de escuela en lu00ednea? No se lo pierdan en el link de mi bio u21a9. Les mandamos muchos besos ud83dudc8b . #MarianaOchoa #SinFiltros #family #love