"No me toques": Itatí Cantoral tiene encontronazo con la prensa y actor de Televisa 'jalonea' a reportera

Ciudad de México.- Hace algunos días Itatí Cantoral y el elenco de La mexicana y el güero protagonizaron tremendo escándalo a las afueras de Televisa debido a que tuvieron un fuerte encontronazo con la prensa.

Resulta que varios reporteros esperaban en la entrada de San Ángel para cuestionar a la protagonista del melodrama sobre la reciente muerte de su mamá, doña Itatí Zucchi.

También lee: Tras 15 años en 'Hoy', productora enfurece y 'despide' a conductor por traicionarlos con 'VLA'

Cantoral prefirió no decir ninguna palabra y seguir su camino, sin embargo, sus compañeros trataron de defenderla y una de las reporteras acusó al actor Rodrigo Abed de jalonearla.

No me toques, no me agarres, pero no me agarres Rodrigo", mencionaba una y otra vez Berenice, quien forma parte del equipo de Maxine Woodside.