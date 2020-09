"No sabía si me quería": Cristian Castro cuenta haber tenido miedo de conocer a su padre

Ciudad de México.- El pasado viernes 28 de agosto, se informó acerca de la lamentable muerte del primer actor, Manuel 'El Loco' Valdés, ante esto, se han escuchado toda clase de comentarios y opiniones.

Sin embargo, en esta ocasión, fue turno del famoso cantante, Cristian Castro, quien es conocido como el último de los 12 hijos, que Manuel engendró de manera extramarital con la actriz, Verónica Castro.

Muy por el contrario, a sus medios hermanos, Cristian creció una parte de su vida sin conocer a su padre, pues no supo quién era él en hasta que ya era un niño un tanto crecido, motivo por el cual se sintió algo temeroso en sus primeros encuentros con su padre.

No sabía si me quería o no me quería mucho, si realmente quería que viniera a este mundo, no sabía muy bien que posición tomar yo de él, no tenía mucha referencia de sus sentimientos hacia mí", Dijo el cantante.