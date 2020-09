¿Odian a Kristal Silva? La conductora de 'VLA' recibe fuertes comentarios en Instagram

Ciudad de México.- Venga la Alegría es caracterizado por tener talentosos conductores y una excelente producción, lo que pocos conocen es el origen de algunos de sus presentadores, por ejemplo, de las bellísimas Kristal Silva es de Tamaulipas y Cynthia Rodríguez de Coahuila.

Ambas son originarias del norte de México, razón por la que no pudieron evitar sacar a su 'norteño interior' y a través del Instagram del programa de TV Azteca, las conductoras e Ismael Zhu, publicaron un pequeño adelanto de lo que 'El Chino' prepararía en la cocina del programa.

Kristal, Cinthya y 'El Chino', adoptaron el acento característico del norte para compartir al público la maravillosa receta de pollo frito que el chef tenía preparada para los televidentes de Venga la Alegría.

Los seguidores del programa, al ver la nueva publicación, rápido comentaron sobre su actuación y aunque para algunos fue gracioso, un 'hater' se dejó ver y atacó directamente a la tamaulipeca.

¿Por qué fregados tiene que estar Kristal de metiche en todos lados como Laura? Siempre la ponen donde esta Cynthia, ya chole, Kristal no la arma como conductora (...) Siempre quiere ser graciosa cuando no lo es, la simpatía ya se trae. ¿Por qué no dejan a Cynthia hacer más secciones? No quieren dejarla cantar la nueva canción de 'VLA', Laura no la deja y ahora Kristal donde quiera está. No la metan. Denle vacaciones o algo para que no esté en el programa".