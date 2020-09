Participante de 'Exatlón' 'se lesiona'; Pato Araujo golpea a contraria durante enfrentamiento

View this post on Instagram

La pareja de atletas regresu00f3 mu00e1s fuerte que nunca para ganar el codiciado viaje a los pru00f3ximos Juegos Olu00edmpicos de Tokio. ud83dudc6bud83dudc95ud83dudc4aud83eudd47 #FortalezaExatlu00f3n Descuu0301brelo en nuestro ud835ude00ud835uddf6ud835ude01ud835uddf6ud835uddfc ud835uddfcud835uddf3ud835uddf6ud835uddf0ud835uddf6ud835uddeeud835uddf9u2026 ud83dudcbb