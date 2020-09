Productora de 'Hoy' buscaría reemplazar a Andrea Legarreta con reconocida actriz de Televisa

Ciudad de México.- Magda Rodríguez, la productora del programa Hoy, supuestamente se encuentra buscando que la reconocida actriz, Verónica Castro, para que reemplace de manera indefinida a la conductora de Andrea Legarreta en lo que se recupera del Covid-19.

Ante esta situación el periodista que informó al respecto, Álex Kaffie, se burló de los supuestos intentos señalando que eso lo había hecho reír más de lo que había logrado en muchos años.

No paro de reír (ja, ja, ja, ja) desde que me compartieron su nueva puntada. Sí, la reciente ocurrencia de Magda Rodríguez me tiene (ja, ja, ja, ja) muerto de risa. Siglos hacía (ja, ja, ja, ja) que no carcajeaba yo tanto. Y es que la productora está buscando a Verónica Castro para que vaya a sustituir a Andrea Legarreta los días que esta va a hallarse ausente en Hoy", reveló Kaffie.