¿Se va de 'VLA'? Roger González anuncia nuevo proyecto junto a hija de Aida Cuevas

En exclusiva para #Ventaneando, @rogergzz y @soyvaleriacuevas presentan el increu00edble foro de @todosquierenfama, u00a1no se pierdan el gran estreno el pru00f3ximo 7 de septiembre a las 4:30 p.m. por @aztecauno! ud83dude4cud83cudfa4ud83dudcfa