Serrath de 'Enamorándonos' se pone su exótico vestuario de 'Survivor' y la comparan con Rosique

Quu00e9 experiencia fue darme la oportunidad de realizar un viaje al interior para ver la maravilla de conocerme a mi misma; el tener la fortuna de verme, expresarme y comportarme sin temor a la cru00edtica alejada de toda comodidad; sin maquillaje, con sudor, con ojeras, con hambre, con cicatrices, con fru00edo, sin prejuicios... Solamente viviendo el du00eda a du00eda en libertad; sintiendo el aire fresco y mirando las estrellas en las noches recostada en la madera, escuchando los sonidos de la selva y apreciando cada uno de mis sentidos... Asu00ed que de esta gran experiencia, les invito a que cada uno viva con toda la garra su propio u201cSurvivoru201d sabiendo que no hay nada como: La paz y tranquilidad interior viviendo nuestra vida, completamente libres de equipaje... u00a1Hoy la gran final de Survivor Mu00e9xico! ud83cudf34ud83cudf0e