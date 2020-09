"Tenía esposa e hijos": Conductora de 'Cuéntamelo Ya!' revela que sufrió acoso en 'Hoy' y en Televisa

Ciudad de México.- En el programa Pinky Promise de la integrante del grupo JNS Karla Díaz, el cual transmite en su canal de YouTube, tuvo como invitados a los conductores Yordi Rosado y Bárbara Islas del matutino de Televisa Cuéntamelo Ya!, donde revelaron algunos secretos.

Por su parte, Yordi reveló que una de las famosas más pedantes que ha entrevistado fue Christina Aguilera cuando estaba en Otro Rollo, pues reveló que se portó muy insoportable y tuvo pésima actitud. Además confesó que el más humilde fue Chabelo.

Además, luego de hablar de lo difícil que fue su segunda separación hace un año de su exesposa Rebeca Rodríguez (se casaron y divorciaron dos veces), abrió su corazón para hablar del alcoholismo que sufrió su papá antes de morir y los problemas mentales que le ocasionó el vicio.

Quería que no fuera real, fue horrible. Pu... tu papá es alcohólico, a tu papá toma los días, a te peleaste con tu papá, a tu papá te abandonó, a tu papá tiene que ir a un psiquiátrico... son pasos cuánticos fuertísimos en la vida de una persona".

Bárbara por su parte confesó algo muy delicado, que fue acosada por un actor mientras grababa una novela en Televisa. Aunque no dijo nombres y no reveló cuál era el proyecto, declaró que aunque ya le habían advertido de su mala reputación y supuestamente se decía que había ido a rehabilitación, la acosó verbal y físicamente.

Estaba un poco cruzado de varias cosas de alcohol y droga yo creo (...) Yo estaba con una persona y se nos acercó, y nos dijo las peores vulgaridades que a mí me han dicho en mi vida... y como él se sabía una persona importante como con conexiones en el medio yo no supe cómo reaccionar porque tenía miedo".

La conductora relató cómo fue el terrible abuso que sufrió:

Estuvo horrible. Decía: 'Oye traje una pu.., agárratela tú y yo me coj... a Bárbara'. Me decía: 'Desde que te vi yo te quiero coj... ¿vámonos?' Se puso súper fuerte el asunto. Me siento, me jala la cabeza, me planta un beso y como que me abre el labio".

Bárbara contó que lo peor de la situación fue que sus compañeros de reparto incluso la regañaron y la culparon por lo sucedido.

Me dijeron: 'Eso te pasa por no poner límites' y yo decía no lo puedo creer... yo iba con un vestido, es lo normal, estábamos en la playa".

Finalmente, luego de reiterar el miedo que le dio denunciarlo en su momento por las repercusiones que le advertieron podían suceder, reveló que además de su historial violento, el actor era casado y le sigue hablando hasta la fecha.

Yo creo que esa persona tiene su propio karma. Hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver, pero lo peor es que se le olvidó porque me sigue marcando y hasta me manda notas de voz (...) Él nos llevaba una carrera pero teníamos miedo de su reacción. Según él fue a AA, aparte con esposa e hijitos... bien chafa".

Finalmente, cambiando de tema, la también actriz fue cuestionada sobre si había tenido una mala experiencia en el programa Hoy, a lo que contó una fuerte anécdota que implicaba a una conductora del matutino, de la cual tampoco reveló nombre. Contó que incluso 'El Burro' Van Rankin la defendió.

En 'Hoy' tal vez el trato no fue el mejor. Con una conductora... no diré nombres porque me corren mañana. Dice: 'Les voy a decir el verdadero talento de Bárbara Islas' y me voltea a la cámara (mostrando su trasero) y 'El Burro' me voltea a ver y me hace así de... (mueve la cabeza) y dije: 'Bueno, si vamos a mostrar mi talento mejor mostramos el tuyo' y de repente dice: 'Vamos a un corte comercial'".

Usuarios rápidamente empezaron especulaciones sobre quiénes pudieron ser las personas que señaló Bárbara, sin embargo, hasta ahora esto solo ha quedado en rumores.

Fuente: Canal de YouTube de 'Pinky Promise'