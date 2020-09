¿Toda operada? Así luce Pamela luego de abandonar 'Enamorándonos'

View this post on Instagram

u2661ufe0eud835udde7ud835uddd8ud835uddd4ud835udde0 ud835udddeud835uddd4ud835udde5ud835udde0ud835uddd4u2661ufe0e ud835udc0bud835udc2eud835udc1cud835udc21ud835udc1eud835udc27 ud835udc29ud835udc28ud835udc2b ud835udc2cud835udc2eud835udc2c ud835udc2cud835udc2eud835udc1eud835udc27u0303ud835udc28ud835udc2c!!! ESTE PROYECTO SE LO DEBEMOS A: u2665ufe0ePRODUCCION @alex_king_el_wero @dominguero @ferrs_racing u2665ufe0eMUSIC: @soy.jaes Y @b.og_mx u2665ufe0eOUTFIT: @cereza.coqueta @mara.nohemiii Y @bbjp.san u2665ufe0eMAKEUP: @mffalcon90 u2665ufe0ePEINADO: @iamnikkirey @gigi__pau #teamkarma #MUSIC #GIRLS #REGGAETON #PERREO #PERREITO #reggaetondance #reggaetonmusic #reggaetonlover #musica #NUEVOLANZAMIENTO #NUEVOSENCILLO #LATINA #LOCA #tatuajes #carros