Tras abandonar 'Enamorándonos', así luce Paula del Villar a sus 22 años

View this post on Instagram

No hables mal de mi si nunca has hablado conmigo ud83dude1cud83dude0e - - Mi pantalon y tenis encuu00e9ntralos en @shein_mex @sheinofficial Mi cu00f3digo de descuento: u201cLaMerau201d ud83dudd25 #shein #sheingals #summeratshein