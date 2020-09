TV Azteca fracasa: Televisa humilla a Alatorre y expone humillante rating de 'Hechos'

View this post on Instagram

u0026#34;Hogar, dulce hogaru0026#34; ud83dude31 u00a1Noooo! Esto apenas va a empezar en #RentaCongelada. ud83dudca3ud83dudee1u2694 #HoyRentaCongelada ud83dudcf0ud83cudfe0 Nueva temporada Todos los jueves por @canalestrellas