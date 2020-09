Atala Sarmiento y las razones por las que decidió renunciar a la maternidad

View this post on Instagram

Los medios no paran NUNCA. La labor de los profesionales de este gremio frente a esta crisis de salud merece un gran reconocimiento. De esto les cuento en mi u201cAnecdATAriou201d de hoy, disponible en mis stories ud83dude09 #cuarentena #yomequedoencasa #quu00e9dateencasa #quevivalavida #aplausodepie