"El peor día": Conductora de Televisa da importante noticia tras cirugía a sus 7 meses de embarazo

Creo que las cicatrices son como las heridas de batalla , hermosas en cierto sentido . Muestran por donde has pasado y que tan fuerte eres por haber salido de ahiu0301 . Esta es el antes y el despueu0301s de lucca en una de las pruebas mau0301s fuertes que hemos tenido ud83dudc7cud83cudffbud83eudd0dud83dudcaaud83dudd6f #33weekspregnant