José Eduardo Derbez, devastado ante la falta de Victoria Ruffo: "Extraño a mi madre"

Ciudad de México.- El actor y comediante, José Eduardo Derbez, totalmente devastado a hablado de la situación que vive ante la pandemia por el Covid-19, señalando que lo más duro y difícil para él ha sido estar lejos de Victoria Ruffo, su madre, y que la extraña mucho.

Como se sabe desde el mes de marzo México se encuentra en cuarentena ante los cientos de miles de contagios que han habido de coronavirus, por lo que José Eduardo no ha visto a su madre por ello y cuestiones de trabajo desde febrero, meses en los que el festejó su cumpleaños y el de ella alejados.

Yo en abril cumplí 28, yo solo en mi casa. Tengo desde febrero sin ver a mi mamá, extraño muchísimo a mi mamá, entonces como de ‘ya, por Dios’", confesó José Eduardo.

Ante esto señaló que siente miedo de poder contagiar a su madre por algún descuido pues ya comenzó a trabajar y como la actriz se ha cuidado demasiado para evitar contraer el virus a optado por mantener la sana distancia aunque eso lo tenga triste.

Pero al mismo tiempo es ese miedo, como he tenido que salir a trabajar, de repente me da miedo ir a verla y como ella se está cuidando más, no sé, son muchas cosas", explicó.

Finalmente confesó que hay varias personas cercanas a él que han tenido el Covid-19 y a veces no creía en la situación, mientras que otras era demasiado real al enterarse de casos cercanos.

Mucha gente cercana a mí, sí me he enterado de muchos casos, y son de esas que a veces dices ‘sí creo o no’ y de repente escuchas un caso cercano a ti. Tú no sabes cómo te va a tocar, si te va a tocar fuerte, leve o cómo vas a acabar, si va a ser con una gripa normal, si vas a ir al hospital o vas a perder la vida", finalizó.

