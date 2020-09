La estrella de 'Annie with an E' comparte su opinión sobre el aborto, a través de Instagram

Canadá.- Después de su aparición en la increíble serie de Netflix, Anne With an E, Amybeth Mcnulty se volvió una influencia en personas de su edad e incluso en las niñas más pequeñas, es por esto que no solo comparte novedades sobre proyectos sino también aprovecha para sacar a la luz sus diferentes ideologías o reclamar abusos nacionales.

En esta ocasión, Amybeth expresó su opinión sobre el aborto, 'reposteando' una imagen que la cuenta Impact compartió en Instagram.

Te podría interesar: Tras llegar a 'VLA', exconductor de 'Hoy' regresa a Televisa y da dura noticia al borde del llanto

Crédito: Spoiler

El aborto es esencial para la salud", dice la imagen de Impact.

Por otro lado, en Irlanda y Canadá, que son las nacionalidades que Mcnulty tiene, el aborto está permitido, por lo que podría considerarse una gran influencia en la postura que toma la actriz.

Lee también: Jorge Salinas: Tras romance con actriz de TV Azteca, así luce la hija oculta del galán de Televisa

Fuente: Spoiler