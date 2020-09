"La justicia es lenta": Enrique Guzmán afirma que arregló sus problema con el SAT

Ciudad de México.- El cantante, Enrique Guzmán relató que al fin pudo arreglar sus problemas con el SAT, tras un año de muchos trámites, al asegurar que al fin tendrá acceso a sus ahorros de toda la vida.

Tras lo ocurrido, en el mes de noviembre trató de hacer público su problema para ver si así le podían solucionar algo, pues tenía severos problemas en su economía.

Desde agosto no puedo disponer de ese dinero, que son más de tres millones de pesos, pues me congelaron mis cuentas porque supuestamente tenía un adeudo con ellos, pero a la fecha no me dicen cuánto debo para llegar a un acuerdo; yo realmente estoy en toda la disposición”, escribió.