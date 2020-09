Querido conductor de 'Hoy' 'traiciona' a Televisa y hace fuerte declaración a Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- El periodista Gustavo Adolfo Infante sorprendió al compartir en su cuenta de Twitter una entrevista con el conductor del programa Hoy, Raúl 'El Negro' Araiza.

En esta entrevista exclusiva, el también actor de 55 años abrió su corazón para una emotiva plática con Gustavo Adolfo Infante, en donde habló de su trayectoria, su familia, sus amores y sus excesos a lo largo de su vida.

Sin embargo, la entrevista es una repetición, ya que Infante se la hizo en julio de 2019. Araiza, quien llegó al matutino en 2014, se sinceró sobre sus fracasos laborales en la actuación:

Me he sentido fracasado, derrotado. No podía evitar compararme con otros compañeros".

Al hablar de sus vicios, fue muy sincero al hablar que padeció alcoholismo, que ha recaído varias veces y por eso sigue rehabilitándose hasta la fecha. El conductor aseguró que no es un vicio, sino una "enfermedad".

Probé drogas pero con lo que me fui enfermando fue el alcohol. No me quedé enganchado en ninguna droga. La gente que tenemos el problema no te das cuenta".

El conductor aún seguía casado entonces con su exesposa Fernanda, sin embargo, meses después de esa entrevista anunció su divorcio.

Chocas, no te acuerdas dónde estabas, haces actos de muy mal juicio... pero pasa el tiempo y ya sufres, fue cuando me di cuenta que tenía un problema y me acerqué a una clínica en Cuernavaca (...) Esto es antes de Fernanda", confesó.

Araiza también habló del escándalo de infidelidad en el que fue captado hace unos años junto a la actriz Elba Jiménez, mientras él estaba casado:

Fuimos amigos durante 10 años. Le guardo un gran respeto y desgraciadamente sí salió a la luz... sí eramos amigos con derechos, nada más. No había una relación y nunca hubiera querido que ella saliera lastimada y sobre todo lo más importante era mi familia (...) Yo acepté lo que tenía que aceptar, eran actos de mal juicio, seguía tomando".

Actualmente, 'El Negro' continúa en el matutino y acaba de aparecer en el programa Ventaneando de TV Azteca para compartir detalles de su nueva participación en la obra A oscuras me da risa.

También encontró el amor de nueva cuenta en la psicóloga María Amelia Aguilar, también integrante del programa Hoy. Al parecer, el conductor no tiene miedo alguno a un veto de su televisora y posee la libertad de aparecer en cualquier programa, sin esperar algún tipo de represalias a cambio.

