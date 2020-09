"Seremos robots": Paty Navidad se lanza contra chip cerebral de Elon Musk

Ciudad de México.- La actriz y cantante Paty Navidad dio de qué hablar una vez más, pues a través de Instagram hizo un llamado a no dejarse engañar por el chip cerebral que desarrolla la compañía Neuralink.

En un video, la famosa 47 años detalla que un futuro el chip que está siendo probado en cerdos, será implantado en el cerebro de las personas sin su consentimiento y servirá para obtener y sembrar información.

Chip cerebral de Elon Musk... ¿para qué sirve? ¿qué ganas? ¿qué pierdes?... No nos dejemos engañar. No permitamos perder nuestra esencia espiritual y humana, cuidemos, defendamos nuestro poder esencial y natural, no destruyamos no vendamos nuestra alma, nuestra libertad de pensamiento, de sentimientos, de ser y de hacer”, expresó la artista.