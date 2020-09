Tras críticas, Lupita D’Alessio anuncia que ha hecho un cambio en su alimentación

Ciudad de México.- La cantante, Lupita D’Alessio, asegura que ella tomó la iniciativa de retirarse de redes sociales debido a las múltiples críticas, por lo que ahora asegura que pretende bajar de peso.

Hola amigos aquí queriendo desearle un lindo sueño. Hace mucho que no subía un video, lo que pasa es que no quería hasta que se notara un poco más, menos cachete, hice un cambio de alimentación y hace como, tiene como 20 días para acá, entonces creo que ahí la llevó, van a escuchar la pura voz, pero no quería dejarlos de saludar, de decirles que estoy bien y que los amo, Van a ver un cambio más adelante”, dijo.