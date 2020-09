TV Azteca 'hunde' a 'Hoy': Tras dejar Televisa y radical cambio, nueva integrante llega a 'VLA'

View this post on Instagram

Si dejas de pensar, fantasear sobre lo que pudiera pasar y vives lo que estau0301 pasando, entonces comienzas a disfrutar de lo que si hay!!!!... siempre en Presenteud83dudc9d . #findyourself #espiritualidad #selfcare #love #creenti #psicologia #tanatologia #reset #meditation #respira #doit #reflexiones #reconecta #vive #ama #agradecer #namaste #ahoo #universo #todosomosuno #meditation #reset #piensadiferente #colores #hechoesta #ahoo #namaste #audreyverapsicologa