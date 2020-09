Andrea Legarreta exhibe radiografía de cómo el Covid-19 afectó sus pulmones: "Saldremos de esto"

Ciudad de México.- La conductora de Hoy, Andrea Legarreta, ha exhibido el pasado sábado 5 de septiembre una radiografía de cómo es que el Covid-19 ha afectado a sus pulmones, explicando que la neumonia que presentó a raíz de ello no es nada grave.

Hace un par de días se reveló y compartieron fotos en los que se ve a Legarreta siendo transportada en una cápsula al hospital para que se le trate la afección pulmonar que presentó tras confirmar su contagio, señalando que no es nada grave, pero su doctor le aconsejó que se quedara un par de días para estar en revisión y esperar no empeore nada.

Te podría interesar: Silvia Navarro: Tras veto en TV Azteca, un divorcio y dejar Televisa, hace esto para sobrevivir

No tengo nada grave, no estoy delicada. Están viendo como se desarrolla esta neumonía, y lo que no quieren es que sea algo de riesgo. Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno. Estoy bien, me siento bien. Estoy positiva”, declaró en su cuenta de Instagram.