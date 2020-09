Chiquis volverá de nuevo a los escenarios junto a Lupillo Rivera tras vencer el Covid-19

View this post on Instagram

Ayer fue un du00eda que jamu00e1s se me olvidara. Fue un honor regresar a los escenarios despuu00e9s de tanto tiempo de esta manera, cantu00e1ndole a los campesinos. Gracias tu00edos @lupilloriveraofficial @lineamusicoficial por la invitaciu00f3n. I loved every minute of it. #GiraEnElCampo