¡Cuñadas! Curvy Zelma presume a sus dos bellas hermanas en Instagram

View this post on Instagram

Que bendiciu00f3n poder compartir este fin de semana con mis hermanas (aunque no nos parecemos lo somos ). Las amo y las extrau00f1aba mucho ud83dudc96cada du00eda las valoro mu00e1s! Son mi familia y mis amigas. @lindacherem Karla. #curvyzelma #curvysisters #hermanas #curvylovers #hermanas #familia