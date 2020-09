Esposa de Edwin Luna se 'pasa' de Photoshop y se la comen viva en Instagram

Ciudad de México.- Este domingo 6 de septiembre el cantante de banda, Edwin Luna, está celebrando su cumpleaños número 33 y su esposa Kimberly Flores no perdió la oportunidad de enviarle un amoroso mensaje en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo guatemalteca compartió una tierna instantánea del recuerdo en la que aparece embarazada de Gianna, su única hija con el intérprete.

Tanto Edwin como Kimberly modelan jeans y camisas de color blanco, pero lo que más llamó la atención de los fans fue que el abdomen de ella aparece muy marcado y hasta con 'cuadritos' a pesar de su avanzado embarazo.

Te veo y cada día me enamoro más y más de ti, conforme te voy conociendo más y más. Porque aunque los años pasen siempre sales con cada cosa que me pone la piel eriza, que hace sentirme orgullosa de ti. No hay relación perfecta, pero si amor que puede contra TODO ..... Dios te bendiga amor de mi vida", escribió.