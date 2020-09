Esta conductora de 'Enamorándonos USA' conquista las redes con foto desde el yate

View this post on Instagram

Pero por supuesto que tenu00edamos que hacerlo, y con nuestra canciu00f3n favorita u201cLa Vacaud83dudc2eu201d. u00bfA quiu00e9n le queda mejor?ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23. Vayan y su00edgannos en #TikTok para verlo completo: EnamorandonosUS. ud83dudc47ud83cudffcud83dudc47ud83cudffcud83dudc47ud83cudffcud83dudc47ud83cudffc PD: Si llegamos a mu00e1s de 1000 comentarios subimos el tras cu00e1marasud83dude02ud83dude02ud83dude02 @anapatriciatv @rafaaraneda. #EnamorandonosUSA