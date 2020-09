Frida Sofía arremete contra Ninel Conde y le 'canta' tema de Gloria Trevi: "Ve al psiquiatra"

Ciudad de México.- Frida Sofía no sale de un pleito cuando ya entra en otro, pues actualmente se encuentra involucrada en la polémica situación de Ninel Conde, contra quien a arremetido en su cuenta de Instagram con un contundente 'recadito' y dedicarle un tema de la famosa Gloria Trevi.

Hace un par de días Conde afirmó que Frida y su expareja, Giovanni Medina, se habían unido para desprestigiar a su actual pareja, con quien afirman ya busca convertirse en madre, señalando que no se podía esperar algo bien de una persona que se expresaba mal de su propia madre.

Ante esto la interpretre de Ándale negó haberse puesto de acuerdo con Medina y resaltó que estaba muy confundida y necesitaba ir al psiquiatra, usando un fragmento del reconocido tema de Trevi, pues en medio de una guerra legal por la custodia de su hijo "mal nutrido" buscaba embarazarse y de un hombre como Larry.

De igual manera expresó que ella no le interesaba su vida, pero que le cuestionaron sobre su actual pareja y ella contó solo la verdad de lo que sabía de él, que no le importa si son o no pareja.

Fuente: Instagram @fridasofia