"Mis pulmones se están desinflamando": Andrea Legarreta da actualización de su salud

Ciudad de México.- La querida conductora, Andrea Legarreta, ha dado una actualización sobre su estado de salud, revelando que después de un par de días internada ya estaba de regreso en su casa y sus pulmones no tendrían un daño irreversible pues estaban comenzando a desinflamarse y sanar bien.

Mis amores, mi casa, mi cama... Gracias a Dios. Día a día mejorando... Mis pulmones están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento. También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño", reveló Legarreta.