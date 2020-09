¡Televisa en llamas! Said P, furioso ataca a Julio Ron por 'sacarlo' de 'Guerreros 2020': "Egoísta nefasto"

Ciudad de México.- El famoso cantante, Said P, ha puesto en 'llamas' a Televisa al mostrar sin reparos su furia e inconformidad por lo sucedido en Guerreros 2020 el pasado jueves asegurando que Julio Ron lo 'sacó' de la competencia por puro "egoísta" ya que no puede competir y eso lo molesto mucho.

Según el ex de Livia Brito tanto el equipo como Julio habían acordado que él saldría el jueves y le cedería su lugar pues al ver los circuitos para la final admitió que con un solo brazo no podía y que fue por eso que regresó el jueves para supuestamente luchar por un lugar.

A todo el equipo le dijo Julio que no podía pasar a la final con un solo brazo, y este brother no tuvo el valor de decir me voy, no puedo competir, me quedo como Memo, me voy a quedar apoyándolos y ya Said se queda por mi, él es quien va a competir y punto, no lo hizo, no tuvo palabra", asegura Said.