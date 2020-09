"Abusaban de él": Nieto del 'Loco' Valdés acusa a sus tíos por la muerte de su abuelo

Ciudad de México.- Iván Valdés, nieto de Don Manuel 'El Loco' Valdés, aseguró que su abuelo falleció a raíz de los malos cuidados que recibió por parte de sus hijos Francisco y Pedro.

Sobre los presuntos malos tratos que habría recibido 'El Loco', el nieto del actor comentó que las enfermeras fueron testigo de mal que lo habían cuidado, además los acusó de "mantenidos".

Estaban ahí las enfermeras, te pueden contar abiertamente, por qué no dejan de decir mentiras descaradamente, y por qué no apechugan, porque desgraciadamente como ya se les fue mi abuelo, ya se les acabó el chiste, se les acabó el veinte, mataron a la gallina de los huevos de oro y ahora se quedaron con el puro caldo y se les acabó el veinte, pobrecitos", dijo Iván.

Posteriormente, Iván dejó entrever el posible motivo de estos abusos de los hijos de Don Manuel, señalando que quizá le tenían algún rencor o coraje en contra de su progenitor.

Ellos nunca estuvieron… y en las malas, menos, le hicieron más daño que bien, es lo que nunca entendí, cómo era posible, o a lo mejor tanto rencor de tanto tiempo, no sé el resquemor luego es muy fuerte y algunos traumas salen a relucirse y a lo mejor fue su manera de vengarse de él al final, pero pues obviamente por qué no lo hicieron cuando estaba fuerte y de frente, se me hace muy cobarde y muy mala agradecido de su parte sobre todo, el no haber atendido a su papá como se merecía", comentó.