Actor de Televisa rompe el llanto en 'Hoy' ante prueba del Covid-19: "Sí da pánico"

Ciudad de México.- Recientemente se dio inicio a las aperturas de teatros Germán Ortega, famoso actor de Televisa, se realizó la prueba del Covid-19, tras la cual rompió en llanto en pleno programa en vivo de Hoy señalando que era algo que daba "pánico".

Germán y el resto del elenco del Cuarentenorio Cómico se realizaron la prueba como medida preventiva, algo de lo que todos dieron declaraciones, incluyendo Arath de la Torre que afirmó era algo muy invasivo y doloroso, pero sin duda la del hermano Ortega fue la que mayormente llamó la atención pues se echo a llorar.

No se vale cab..., perdón no voy a llorar. Me dolió, noooombre sí duele por la nariz", en cuanto a si de verdad se asustó él aseguró que solo era para divertir. "No, no, no, simplemente les di show, pero sí hay gente que le da miedo y sí les da pánico", dijo Germán.