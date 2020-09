Adal Ramones recuerda con melancolía a sus compañeros de 'Otro Rollo'

View this post on Instagram

Mu00e1s fotos del recuerdo donde conocu00ed grandes personalidades, divertidos programas, obras de teatro, hasta una pelu00edcula que filmu00e9 a mis 17 au00f1os. @willsmith @pierreangelo_oficial @tamaravargasof @adalramones @grivero64 @chayanne @yordirosadooficial @alfredoadameoficial Gracias a todos!