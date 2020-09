"Alguien va a perder su empleo": Conductor de 'VLA' explota ante descuido de la producción

Ciudad de México.- A través del Instagram del famoso programa de TV Azteca, Venga la Alegría, se dio a conocer un pequeño 'detrás de cámaras' de un pequeño segmento; sin embargo, Margarita es quien es el centro de atención y se muestra muy molesta porque no tiene su peluca.

"No puedo salir Mariano", explota la chica de Recursos Humanos, tan molesta que casi se puede escuchar la voz de 'El Capi' Pérez, cuando el integrante del programa quiere ayudarla a levantarse, por que rápidamente, al ver la situación, los demás conductores de Venga la Alegría, acudieron a la ayuda de su amiga.

Fue en la sección de El Buzón de Margarita que sucedió todo el caos. Debido a que es un programa en vivo, no pudieron esperar para entrar al aire, por eso cuando cuando ya tocaba la sección de la chica de RH y no estaba lista, se escondió detrás del escritorio y muy molesta dijo "No me han traído mi peluca, no puedo salir".

Sus compañeros acudieron a su rescate, he incluso algunas de las conductoras del programa se quitaron sus extensiones en vivo para ayudar a su gran amiga. Sin embargo, mientras Margarita era auxiliada, no pudo evitar mostrar su enojo.

Qué vergüenza, una disculpa querido público, de verdad. Alguien va a perder su empleo el día de hoy, ¡felicidades!".

Pero para su sorpresa, el chico de la producción que llegó corriendo con su peluca, se resbaló con los cables y después de darse un buen golpe y entregar la peluca, Margarita no pudo evitar reírse y decir "Se cayó el güey que la traía", para que el público entendiera el porqué se reían los demás.

Por otro lado, después de ponerse la peluca y de que, Horacio Villalobos descubriera que sus compañeras son 'calvas', Margarita continuó con su segmento, sin embargo, Horacio regresó a cámara para peinar a su compañera y hasta dijo que era su estilista.

Cabe mencionar que una de las preguntas o comentarios que se presentaron en el segmento, fue que 'le dieran clases de perreo a Cynthia Rodríguez porque le falta ritmo', a lo que la chica no dudó en demostrar sus increíbles movimientos ante la cámara, pero es Margarita quien se llevó el premio y hasta se subió a la mesa para bailar.

Ya para finalizar, en un momento pasa Brandon Peniche a demostrar que sí usa calcetines y no tiene los 'pies sudados', Margarita hace una broma directa a Pedro Sola donde hace referencia a que el conductor de Ventaneando tiene un fetiche con los pies.

Ahorita está Pedrito Sola viendo la tele con un rollo de papel y crema humectante... ¡Enséñanos otra vez!".

