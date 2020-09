"Asquerosa": Destrozada, actriz de Televisa y TV Azteca revela en 'VLA' que la rechazaron "por gorda"

Ciudad de México.- La querida y exitosa actriz, Lupita Sandoval, abrió su corazón durante la entrevista En sus batallas para el programa Venga la Alegría y confesó las fuertes humillaciones que sufrió al iniciar su carrera artística.

En la primera entrega de este íntima plática, la intérprete de 'Petunia' en ¡Cachún cachún ra ra! (1981 por Televisa) comenzó hablando de la dura batalla que enfrentó al iniciar su aventura como actriz pues era proveniente de una familia de bajos recursos.

Era una familia normal pero de muuuuuuy bajos recursos, vivíamos en una vecindad, de ahí nos fuimos al Pedregal real, en esa región llenas de tarantulas, coyotes, víboras, pura gente que no tenía nada para vivir... le gante hacía casa en cuevas, no había agua", recordó.

Sandoval también recordó que uno de sus maestros de preparatoria la invitó a viajar a Londres para que estudiara teatro, sin embargo, eso jamás pasó y se convirtió en su ama de casa.

Para mí era una frustración, hice cositas pero no de teatro, de teatro no, más que nada lavé platos, me dedicaba a limpiar casas, ni siquiera iba al teatro", recordó visiblemente consternada.

En el adelanto que se transmitirá el día de mañana martes, doña Lupita confesó abiertamente que su carrera como actriz se vio limitada por su físico y que algunos productores la llegaron a rechazar "por gorda".

Se me dijo 'tú no sirves para nada, además estás asquerosa', si yo no hubiera sido gorda, hubiera tenido más oportunidades, el ser gordita yo digo que me limitó muchos personas importantes que podría haber hecho por mi talento", comentó muy consternada.