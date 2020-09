Carmen Salinas lamenta la muerte de Xavier Ortiz y asegura que buscó ayudarlo

Ciudad de México.- Este lunes 7 de septiembre, el medio del espectáculo se encontró de luto, luego de que se revelara la lamentable muerte del exGaribaldi, Xavier Ortiz, tras la triste noticia amigos y compañeros de la farándula han expresado su sentir por lo sucedido.

En esta ocasión, fue el turno de la actriz y productora, Carmen Salinas, quien se mostró bastante decaída al enterarse de que Ortiz ya no estaría más en este mundo. En su entrevista telefónica con Ventaneando, ella comentó que buscó apoyarlo.

Todavía el miércoles pasado me mandó un recado diciéndome, '¿Cómo estás manina? Los extraño', y luego habló por teléfono conmigo hará como unos dos meses, diciéndome que si le ayudaba a grabar un llamado para ayudar a una casa donde estaban ayudando a gente, le dije que me mandara los datos y ya no me los mandó", contó Carmen.