Christian Nodal responde a criticas por sus tatuajes en honor a Belinda: "Me vale"

Ciudad de México.- Christian Nodal nuevamente se encuentra en el centro del escándalo tras haberse tatuado el nombre de Belinda en la cara, los ojos en el pecho y otro en la mano, de lo cual ha sido acreedor de cientos de criticas tanto por parte de Televisa como TV Azteca y el público, a lo que así ha respondido.

Nodal respondió mediante su cuenta de Twitter con un par de mensajes muy contundentes respecto a lo que piensa sobre las opiniones del resto del mundo y las comparaciones con Lupillo Rivera y Criss Angel.

Finalmente se basó en una famosa canción para señalar que alrededor de su vida había muchos chismes y que le quieren decir como vivir su vida.

No me importa lo que piensa la gente de mí. Critican todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos, si yo no le hago daño a nadie ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? Me vale lo que piensen, hablen de mí", dice la canción.