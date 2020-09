El regreso de Rey Mysterio: Cartoon Network lanzará una serie animada del luchador

Ciudad de México.- Una de las estrellas favoritas de la lucha libre se convertirá en una caricatura y protagonizará una serie para Cartoon Network y transmitir su legado a los pequeños y esa celebridad es ni más ni menos que Rey Mysterio.

La cadena televisiva anunció durante el Festival Pixelatl 2020, el increíble encuentro entre los cómics, video juegos y series animadas, tuvo que realizarse vía remota debido a la crisis sanitaria.

Jaime Jiménez, director de contenidos de Cartoon Network Latinoamérica, comentó que contarán con la colaboración de los fundadores de Viva Calavera Studio y según Infobae que "la historia de la serie presentará al fan número uno del luchador que descubrirá el secreto de unas fuerzas inimaginables que amenazan la tierra y decidirá hacer equipo con Rey Mysterio para enfrentarlas".

La serie contará con un mundo lleno de magia, cosas sobrenaturales y un poco de mitología. Al respecto, Rey Mysterio comentó que siempre había soñado con tener su serie animada, así que cuando se le presentó el proyecto, no lo dudó ni un segundo.

Rey Mysterio mencionó que siempre soñó con tener una serie animada y cuando los hermanos Calavera le presentaron el proyecto, aceptó de inmediato:

Después de 35 años de carrera y múltiples logros, todavía me faltaba algo. Siempre quise una serie animada con el personaje de Rey Mysterio y cuando los Hermanos Calavera me presentaron su idea, inmediatamente me cautivó".