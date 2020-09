Entre lágrimas, actor de Televisa pide apoyo para que no cremen el cuerpo de su padre

Ciudad de México.- El actor, Ricardo Franco, mediante sus redes sociales pidió apoyo a sus fans para que no cremen el cuerpo de su papá, quien falleció en un hospital del IMSS.

Banda, estoy pasando por un momento difícil, hoy se murió mi papá por supuesto covid, lo cual no tenemos la confianza y certeza de que así fue; estuvo hospitalizado en la Clínica 1 del IMSS de Aguacalientes", dijo.

En su mensaje el histrión señala que su progenitor perdió la vida por causas desconocidas, por lo que los médicos quieren calcinar su cuerpo al creer que podría ser Covid-19, sin embargo él pide que no sea así y que le hagan una autopsia.

Podría interesarte: Golpe a TV Azteca: Tras 24 años en 'Ventaneando', Chapoy reaparece al aire en Televisa

Acabo de recibir una muy mala noticia, banda, no me gusta llamar la atención en redes ni nada, pero me siento impotente y mal. Mi papá acaba de fallecer hoy a las 6 de la mañana y mi mamá está intubada por supuesto covid. Cumplí 40 el 4 de septiembre y le quiero dedicar mis 40 años a mi papá con estos globos, a mi papi que se lo llevó ya Dios", dijo.