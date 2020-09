Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente de este lunes 7 de septiembre de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este lunes 7 de septiembre de 2020.

Aries

Plantéese si no tendría más éxito siendo más sincero. Pueden aumentar los gastos por traslados o viajes. Le conviene ampliar sus conocimientos profesionales. Preste más atención a su salud y vaya al médico.

Tauro

Aunque se haya llevado una decepción amorosa, todo pasará. Gaste sin miedo, luego no le faltará. Muy buenas noticias de tipo laboral. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

Géminis

Si no tiene pareja ponga especial atención a su alrededor. Es posible que le sorprendan con un ingreso inesperado. Los asuntos laborales le irán muy bien. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Cáncer

Peligro de ruptura con su pareja. No es una buena ocasión para derrochar su dinero. Sus jefes podrían hacerle una buena oferta. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Leo

Le están echando de menos y usted no se da cuenta. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Las cosas le irán saliendo bastante bien en el trabajo. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Virgo

Sigue bajo de ánimo, pero salga y se lo pasará bien. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Su mente se encuentra en un buen momento.

Libra

Reflexione sobre sus problemas familiares. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Le alegrará ver los resultados laborales debido a su esfuerzo. La expansión mental le ayudará a relajarse.

Escorpio

Noche ideal para disfrutar de una velada romántica. Ahorre en las cosas de las que puede prescindir. Las conexiones con sus clientes son buenas. Le acecha un malestar físico, pero será leve.

Sagitario

Su ansia de independencia es incompatible con el amor. Las obligaciones sociales desequilibran sus cuentas. El cambio de trabajo va a ser muy positivo. Apártese de todo lo que le provoque estrés.

Capricornio

Su pareja y usted sentirán la necesidad de un cambio. Equilibre su economía. Su trabajo le va a exigir una voluntad de hierro. Jornada idónea para disfrutar de su buena salud.

Acuario

Tendencia a caer en la monotonía sentimental. Nada de agobios por el estado de sus cuentas, pronto mejorarán. No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto. Los cuidados pasados benefician ahora a su organismo.

Piscis

Sobre su pareja, procure desechar la desconfianza. No debe agobiarse al afrontar una serie de gastos ineludibles. Si alguien de su trabajo le desespera, no pierda la calma. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.