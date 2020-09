Francisco Céspedes relata los graves problemas que le ha traído el confinamiento

Ciudad de México.- El cantante, Francisco Céspedes, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, habló de lo difícil que ha sido el confinamiento.

En su relato menciona que haberse ido a vivir a Acapulco fue lo más difícil, pues la casa le quedaba grande, al alejarse de su público, pues ellos son los que lo llenan de energía.

Como yo vivo solo, la casa me quedaba grande, por extrañar tanto estar en contacto con la gente, me gusta que me quieran", dijo.