Jero, exintegrante de 'Survivor', habla de la relación con su tío Roberto Palazuelos

Survivor gracias por cambiar mi vida, la forma de ver las cosas, entender que lo que la sociedad valora no siempre es lo que en verdad importa, yo soy jeje una persona ordinaria igual que tu, pero descubru00ed que eso que nos hace tan u201cordinariosu201d es lo que nos hace extraordinarios, en survivor muchas veces me rompu00ed y muchas veces me levantu00e9, muchas veces pensu00e9 en rendirme y es en ese punto ese hermoso lu00edmite entre lo que tu00fa crees que aguantas y lo que te demuestras que aguantas que aprendes a amarte de una forma inexplicable, hoy doy gracias al universo a la gente que me apoyo a la gente que me odio a los que les dio igual por existir porque lo quu00e9 pasu00f3 fue lo mejor que pudo pasar, todo sucediu00f3 como tenu00eda que suceder, me voy de esta experiencia siendo un hombre nuevo con muchas cosas que trabajar pero tambiu00e9n con muchas cosas superadas los amo, gracias de verdad gracias ud83dudda4ud83eudd17ud83dude0d. #survivormu00e9xico #jeje #gracias