La banda de K-Pop Day6, cumple un año más de vida y sus fans se unen a la celebración

"uD835uDE3DuD835uDE6AuD835uDE69 uD835uDE64uD835uDE63uD835uDE58uD835uDE5A uD835uDE5AuD835uDE6BuD835uDE5AuD835uDE67uD835uDE6EuD835uDE69uD835uDE5DuD835uDE5EuD835uDE63uD835uDE5C uD835uDE65uD835uDE56uD835uDE68uD835uDE68uD835uDE5AuD835uDE68, uD835uDE69uD835uDE5DuD835uDE5A uD835uDE6CuD835uDE56uD835uDE67uD835uDE62uD835uDE69uD835uDE5D uD835uDE6CuD835uDE5A uD835uDE62uD835uDE5AuD835uDE5AuD835uDE69 uD835uDE6CuD835uDE5EuD835uDE61uD835uDE61 uD835uDE57uD835uDE5A uD835uDE69uD835uDE5DuD835uDE5A uD835uDE68uD835uDE6CuD835uDE5AuD835uDE5AuD835uDE69uD835uDE5AuD835uDE68uD835uDE69 uD835uDE64uD835uDE5B uD835uDE56uD835uDE61uD835uDE61"



This year's anniv is def one for the books. It's their special day but we're the ones who received a precious gift.



Happy Anniversary, Day6?? pic.twitter.com/QsnNFgiRKp