Luego de triunfar en 'Survivor', Ximena Duggan da importante noticia sobre su novia

View this post on Instagram

Vamos con todo @ximeduggan !!! La guerrera incansable de @survivormexico por @aztecauno !!! u2022 Vamos #teamduggan !!! u2022 #talentomm #soymm #mmdiez @mmagency_ ud83dudc4aud83cudffbu2618ufe0fud83dudcabu2728u2714ufe0fud83euddbeud83dude4cud83cudffb