María Inés, exalumna de 'La Academia', comparte una deliciosa receta en Instagram

⭕Ingredientes⭕ 🔹️20 chiles poblanos. 🔹️2 kg. de carne molida de res de buena calidad. 🔹️8 jitomates saladet. 🔹️1 cebolla grande picada. 🔹️6 dientes de ajo picados. 🔹️200 gramos de almendras. 🔹️200 gramos de pasas. 🔹️3 manzanas picadas. 🔹️3 duraznos picados. 🔹️2 peras medianas picadas. 🔹️1 kg. de fruta seca (acitrón, camote, calabaza e higos.) 🔸️Granada, perejil y hojas de lechuga. Para la nogada. 🔹️1/2 kg. de crema. 🔹️300 gramos de nuez de castilla. 🔹️Sal al gusto y para que refine el sabor una cucharadita de azúcar. ⭕Procedimiento⭕ ✔Escoger el chile poblano grande y parejito. Asarlos y pelarlos. Después desvenarlos y quitarles las semillas. Remojarlos en agua con sal, un chorro de vinagre y 4 dientes de ajo molidos por espacio de una hora. Escurrirlos y secarlos. ✔Para el picadillo acitronar el ajo, la cebolla y por último el jitomate. Ya que esté bien acitronado agregar la carne poco a poco hasta que se cocine. Las pasas hervirlas unos 5 minutos para que se suavicen. Y las almendras hervirlas unos 10 minutos para que sea fácil retirar la cáscara. Picar la fruta fresca y la fruta seca. Ir agregando todo poco a poco hasta que toda la fruta suelte el jugo y se integre al picadillo. Para la nogada. ✔Pulverizar la nuez de castilla. Agregar la crema. Sal al gusto y una cucharadita de azucar para refinar el sabor. Para presentar el platillo. ✔Montar una hoja de lechuga desinfectada y seca. Colocar el chile previamente rellenado con el picadillo. Y cubrir con la nogada, granos de granada y perejil picado. 🔸️Nota. Es importante cuidar que los chiles no queden muy rotos.