María León se roba las miradas en el estreno de 'Pequeños Gigantes' con vestido de ensueño

View this post on Instagram

Queu0301 padre ser parte de @pequenosof @pequenosusa una experiencia hermosa, cortita pero inolvidable, quedan dos domingos mau0301s.ud83dude4cud83cudffdu2764ufe0f @juanpazurita @albertanoficial @bibygaytan @galileamontijo #pequenu0303osgigantes @canalestrellas