¿Mon Laferte eres tú? Romina, la guapa hija de Niurka, impacta al cantar una canción escrita por ella misma

Canciu00f3n escrita por: Romi Marcos u2728 Letra: Que seru00e1 que cuando te veo se paralizan todos mis miedos, pero, que seru00e1 que estando en tus brazos no existe el llanto, no existe el fracaso y mira... Yo no se pero aunque el du00eda estu00e9 nublado cuando estoy contigo parece verano, el cafu00e9 en las mau00f1anas, dos o tres abrazos, que me digas guapa aunque estu00e9 en pijama. Tus besos en mis manos, mis besos en tus labios, dos cuerpos conectados, u00bfQue mu00e1s necesitamos? Tu00fa y yo, que loca forma de hacer el amor. Tu00fa y yo, creando juntos nuestra definiciu00f3n de amor. Yo no se pero aunque el du00eda estu00e9 nublado cuando estoy contigo parece verano, no quiero amarrarte, menos obligarte, verte ser tan libre es lo que me hace amarte. Todos nuestros secretos, reu00edrnos de los pleitos, compartir nuestras camas porque asu00ed lo queremos, recordar todos los du00edas que esto no es eterno y cuando te tenga enfrente llenarnos de momentos. Tu00fa y yo, que loca forma de hacer el amor. Tu00fa y yo, creando juntos nuestra definiciu00f3n Y aunque el mundo diga, que no entiende esto, que no estamos listos pa saber querernos, tu00fa me das la mano y cuando yo te veo, veo en tus ojos, todo lo que quiero. Tu00da Y YO, QUE LOCA FORMA DE HACER EL AMOR Tu00da Y YO, ESTAMOS LOCOS PERO ASu00cd ES MEJOR ud83eudd0dud83eudd0dud83eudd0dud83eudd0d AMIGOS SOY UNA LOCA ROMu00c1NTICA, es momento de aceptarlo, esta canciu00f3n la compuse en Mayo, algo de lo que hice en esta cuarentena, se las comparto con todo mi corazu00f3n y espero que la disfruten u2728ud83eudd29