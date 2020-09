¿Recuerdas a Rox? Tras 'MasterChef', luce irreconocible y se dedica a esto

View this post on Instagram

TBT Grabando y divirtiu00e9ndome con mi adorado @williwilliamsmx.ud83eudd70ud83dude4cud83cudf5dud83dudc68u200dud83cudf73ud83dudc69u200dud83cudf73 #TBT #Cocineros #MasterChefMx #u00d1omu00d1om #MasterChef