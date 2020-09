¡Se agranda la familia! Mario Hart y Korina Rivadeneira reciben a su primogénita

View this post on Instagram

2 fotos q resumen mis emociones el du00eda de hoy... La primera la angustia de vivir por primera vez la experiencia de un parto con los seres q amas (Kori y Lara). Es como despedirte de alguien q se estu00e1 yendo a la guerra. No sabes q pasaru00e1 en los siguientes minutos. Ni como llegaru00e1 al mundo tu bebu00e9. Abrazas lo mas fuerte q puedas y le pides a Dios q todo salga bien. La segunda la alegru00eda y la satisfacciu00f3n de saber q todo saliu00f3 excelente gracias a Dios, q mi esposa se portu00f3 como una campeona y q mi bebu00e9 saliu00f3 sanita, fuerte y con un 9-9 en su primera nota! Estas primeras sensaciones son una locura! Ya pusimos primera e hicimos nuestros primeros kilu00f3metros en esta carrera q seru00e1 la vida de Larita. ud83dude0aud83cudfc1 Las amo @rivadeneirak #BabyLara