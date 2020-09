¡Tiembla TV Azteca! Exintegrante de 'Enamorándonos' revela que busca protagónico en Televisa

Ciudad de México.- Brandon Castañeda, exintegrante de Enamorándonos que actualmente forma parte de Guerreros 2020, en una entrevista con TV Notas ha confesado que después del reality de Televisa le gustaría formar parte de una película o llegar a la conducción, sin duda espera tener mejores oportunidades que en TV Azteca.

Castañeda se lanzó a la fama como un 'Wapayaso', tras lo que se integró a Enamorándonos, donde comenzó un romance con 'La Bebeshita', finalmente entrando al reality deportivo de donde dice quiere llegar a ser campeón o por lo menos quedar en tercer lugar.

Pues a mí sí me gustaría ser ganador o al menos verme en las finales, sí me visualizo, aunque sea ya mínimo en un tercer lugar porque sí le estoy echando los kilos, estoy haciendo lo más que puedo, y haciendo todo lo que se ocupe y siempre ahí presente", contó Brandón.

Finalmente señaló que no quiere regresar a 'Los Wapayasos' aunque les tenga mucho cariño y agradecimiento, evitó mencionar su paso por el ajusco y finalizó señalando que le encantaría avanzar más en la televisión y llegar a ser conductor de algún programa o trabajar como actor.

Yo creo que con Los Wapayasos ya no, estoy muy agradecido con ellos son mi familia, siempre me apoyan en todo momento, gracias a Dios estoy acá, pero yo creo que sí, terminando esto, me gustaría buscar algo por otra parte, me gustaría verme como actor en alguna película o alguna serie, yo creo que me gustaría irme para ese rubro o en la conducción estaría genial y voy para ese rumbo", finalizó.